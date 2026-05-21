Horóscopo de Leo de hoy: jueves 21 de mayo de 2026

No es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted desea. En este día, seria bueno que refuerce la paciencia en cada uno de sus proyectos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 21 de mayo

Amor: Esté preparado, ya que tendrá la Luna en su signo acompañándolo. Aproveche, ya que podrá vivir el amor de una manera intensa y apasionante.

Riqueza: Procure que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día. Ponga más atención a cada cosa y movimiento que hace en su economía.

Bienestar: Propóngase una vez por semana por la noche, salir a divertirse junto a sus amigos. Intente probar teniendo una vida más social y activa.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aprenda que siempre hay que mirar hacia delante por más que no equivoquemos. Todo lo que paso ya esta, no se empecine en revisar minuciosamente los detalles.

Amor: Momento para dejarse fluir, ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad al máximo. Conquiste a la persona que tanto le interesa.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas y le sobre tiempo, debería intentar adelantar trabajo de mañana. No deje para mañana lo que puede hacer hoy.

Bienestar: En esta mañana, se despertará más cansado que nunca. Intente descansar todo lo que su cuerpo le pide y verá que se sentirá mucho mejor que antes.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |