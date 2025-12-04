Horóscopo de Leo de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 4 de diciembre

Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.

Riqueza: Procure ser más organizado con su presupuesto diario. Sepa que el desorden y los gastos innecesarios de su economía deben quedar en el olvido.

Bienestar: Evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Si actúa con prisa y pone en practica sus idea, por más disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará todo lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Amor: Comience a valorar un poco más a su alma gemela. Momento para que analice sus sentimientos y abandone los arrebatos negativos que últimamente esta teniendo.

Riqueza: En este jornada, existen amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar por la web. Aunque no este acostumbrado al juego, déjese guiar por su intuición.

Bienestar: Modere la ingesta de las carnes y los dulces. No retrase por más tiempo un cambio en su alimentación, sino puede solo busque ayuda en un nutricionista.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |