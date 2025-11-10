Horóscopo de Leo de hoy: lunes 10 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 10 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 10 de noviembre
Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.
Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.
Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Concurra a un spa y mímese un poco.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.
Amor: Comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. Hágase un tiempo para visitarla en los fin de semana.
Riqueza: Deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos.
Bienestar: Sepa que deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos. Evite tomar cualquier decisión en éste día, ya que podría salir bastante perjudicado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 10 al 16 de noviembre
- 2
Amor y pasión en noviembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 3
Arranca Mercurio retrógrado en noviembre: estos son los signos más afectados
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 3 al 9 de noviembre