Horóscopo de Leo de hoy: lunes 17 de noviembre de 2025

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 17 de noviembre

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Anímese y plantee hoy mismo a su jefe cuales son sus pretensiones laborales. Aproveche, ya que cuenta con un reconocimiento positivo a nivel jerárquico.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intente buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.

Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

Otras predicciones para hoy

