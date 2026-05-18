Horóscopo de Leo de hoy: lunes 18 de mayo de 2026

Después de tanto inconvenientes, seria optimo que organice adecuadamente su vida personal. Haga los cambios que crea necesarios comenzando por su hogar.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 18 de mayo

Amor: Aunque le cueste demasiado, hoy será el momento para enfrentar esos conflictos familiares que lo torturaron durante la semana pasada y no lo dejaron descansar.

Riqueza: Manténgase atento a los contratos que firma, si es que se encuentra por realizar un negocio importante. Deberá evaluar cada una de las consecuencias.

Bienestar: Aproveche, ya que será una jornada libre de stress y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Etapa para que aprenda y cambie la manera en que enfrenta siempre la vida. Comience a disfrutar de todo lo que tiene y no se haga tanto problema.

Amor: Probablemente, podría sentirse superado por la convivencia. Intente medir sus impulsos, caso contrario, podría ocasionar una ruptura en su relación.

Riqueza: No se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado. Lo mejor será que observe y evite emitir alguna opinión.

Bienestar: Sepa que si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno. En caso que no pueda hacerlo solo, busque alguna ayuda profesional.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |