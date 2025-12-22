LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: lunes 22 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: lunes 22 de diciembre de 2025
Horóscopo de Leo de hoy: lunes 22 de diciembre de 2025

Prepárese, ya que será una excelente jornada para concretar esos proyectos pendiente que hace tiempo tiene y se le dificulto alcanzarlos por su irresponsabilidad.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 22 de diciembre

Amor: Deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En este momento, sepa que entre todos se necesitan.

Riqueza: Si tenía pensado en emprender un negocio junto a su familia, procure desestimarlo. Sea cauteloso, ya que podría llegar a tener problemas con algún pariente cercano.

Bienestar: Por más que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Dedíquese a descansar o leer un libro durante el día.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

No se deje guiar por su espíritu libre, si es que tiene que tomar una decisión importante. Antes de accionar frente a esa situación, sepa que debe utilizar la razón.

Amor: Sepa que tendrá la ocasión para abandonar los propios perjuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Procure limitar cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Momento para que aprenda a organizarse.

Bienestar: En este día, podría sentirse desmoralizado con la vida que esta transitando. Procure descansar, ya que su físico necesita recuperar las fuerzas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. El horóscopo chino de la tercera semana de diciembre
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de diciembre

  2. Cómo impacta la Luna nueva en Sagitario en el ascendente
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de diciembre?

  3. El regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco
    3

    Para Navidad: el regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco

  4. Estos son los cinco signos del Zodíaco menos honestos
    4

    Cuáles son los signos del Zodíaco menos honestos

Cargando banners ...