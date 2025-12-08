Horóscopo de Leo de hoy: lunes 8 de diciembre de 2025

Sepa que se acerca el momento para reconstruir su vida. Lo primero que tendrá que hacer es desprenderse de las malas situaciones vividas en el pasado.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 8 de diciembre

Amor: Intente pensar si es que quiere realmente a su pareja, de lo contrario, podría surgir un distanciamiento o que el vínculo este tenso. Piense bien antes de actuar.

Riqueza: Teniendo la Luna en su signo, hará que su mente este más astuta y detallista. Aproveche para poner en funcionamiento ese proyecto que tiene en espera.

Bienestar: Si se enfrenta con algún inconveniente, tómese el tiempo necesario ya que hace días se encuentra nervioso. Procure oxigenar los pulmones y relajarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse.

Amor: Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón.

Riqueza: Deberá modificar el método de trabajo que utiliza para poder lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. Hágalo en estos días y sin dudar.

Bienestar: Deje de dudar y realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Organicen entre todos para ir a cenar a algún restaurante.

