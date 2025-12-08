LA NACION

Horóscopo de Leo de hoy: lunes 8 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 8 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

Sepa que se acerca el momento para reconstruir su vida. Lo primero que tendrá que hacer es desprenderse de las malas situaciones vividas en el pasado.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 8 de diciembre

Amor: Intente pensar si es que quiere realmente a su pareja, de lo contrario, podría surgir un distanciamiento o que el vínculo este tenso. Piense bien antes de actuar.

Riqueza: Teniendo la Luna en su signo, hará que su mente este más astuta y detallista. Aproveche para poner en funcionamiento ese proyecto que tiene en espera.

Bienestar: Si se enfrenta con algún inconveniente, tómese el tiempo necesario ya que hace días se encuentra nervioso. Procure oxigenar los pulmones y relajarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse.

Amor: Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón.

Riqueza: Deberá modificar el método de trabajo que utiliza para poder lograr que los objetivos se realicen a corto plazo. Hágalo en estos días y sin dudar.

Bienestar: Deje de dudar y realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Organicen entre todos para ir a cenar a algún restaurante.

