Horóscopo de Leo de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Prepárese, ya que será una etapa magnifica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y saldrá todo bien.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 9 de febrero

Amor: Sepa que podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con ella, manifiéstele que necesita tener su propio espacio.

Riqueza: Anímese y busque el apoyo de alguien para poner en marcha ese proyecto. Sera importante que encuentre una persona responsable como usted antes de asociarse.

Bienestar: Si pretende bajar esos kilos demás, siga ejercitando como lo viene haciendo hasta ahora en su casa. Tenga en cuenta, que no debe olvidarse de alimentarse saludablemente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

No se deje guiar por su espíritu libre, si es que tiene que tomar una decisión importante. Antes de accionar frente a esa situación, sepa que debe utilizar la razón.

Amor: Sepa que tendrá la ocasión para abandonar los propios perjuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Procure limitar cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Momento para que aprenda a organizarse.

Bienestar: En este día, podría sentirse desmoralizado con la vida que esta transitando. Procure descansar, ya que su físico necesita recuperar las fuerzas.

