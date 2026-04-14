Horóscopo de Leo de hoy: martes 14 de abril de 2026

Empiece a dejar de lado su egoísmo sin sentido, así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 14 de abril

Amor: Si hace lo posible por comprender cuales son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que el vínculo se afiance cada día más.

Riqueza: Deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Restrinja el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Si realiza ejercicios, procure hacerlo con conciencia.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.

Amor: Si se muestra inconstante e insatisfecho en sus sentimientos, podría hacer que la relación fluctúe y decaiga. Sea más preciso con los afectos.

Riqueza: Hoy, gaste estrictamente lo necesario para su economía. Sea cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario, no llegará con el presupuesto.

Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Seria bueno que reponga las energías, en caso de sentirse demasiado cansado, cancele los compromisos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |