Horóscopo de Leo de hoy: martes 30 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 30 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 30 de diciembre
Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.
Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.
Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.
Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.
Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.
Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
- 3
Cuáles son los signos del Zodíaco menos arrogantes
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero