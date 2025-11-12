Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 12 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
1 minuto de lectura
Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el miércoles 12 de noviembre
Amor: En este día, la Luna es su signo lo dotará de encanto y magnetismo. Procure aumentar la seducción y entregarse al amor sin miedos y perjuicios.
Riqueza: No haga inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Escuches los consejos de sus compañeros de trabajo, evite ser terco.
Bienestar: Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Sepa como utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que eligió. Sepa que esto lo ayudará en su crecimiento personal.
Amor: Intente no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.
Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.
Bienestar: En esta tarde, prepárese y salga de Shopping para comprase eso que tanto anhela. No permita que ninguna de las obligaciones laborales le arruinen la jornada.
