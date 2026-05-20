Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 20 de mayo de 2026

Aprenda que siempre hay que mirar hacia delante por más que no equivoquemos. Todo lo que paso ya esta, no se empecine en revisar minuciosamente los detalles.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 20 de mayo

Amor: Momento para dejarse fluir, ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad al máximo. Conquiste a la persona que tanto le interesa.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas y le sobre tiempo, debería intentar adelantar trabajo de mañana. No deje para mañana lo que puede hacer hoy.

Bienestar: En esta mañana, se despertará más cansado que nunca. Intente descansar todo lo que su cuerpo le pide y verá que se sentirá mucho mejor que antes.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |