Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

Si siente la necesidad a prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitalaria con la gente que lo necesita.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 25 de febrero

Amor: Mantenga un diálogo pacifico con su enamorado. De esta forma, podrán aclarar y resolver viejos desentendimientos que hubo en la relación de pareja.

Riqueza: Hágase un tiempo por en la tarde y contabilice las cuestiones económicas. Intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mejor.

Bienestar: En caso de haber comenzado alguna actividad en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Intente ejercitar de manera prudente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Hoy no debe planificar nada, deje fluir sin presiones. Sepa que disfrutará más si se deja guiar por lo que los demás le proponen en esta jornada.

Amor: Aunque no quiera entenderlo, necesita recibir afecto de las personas que lo rodean. De esta forma, se sentirá querido en la vida y seguro para afrontar ciertas situaciones.

Riqueza: Prepárese, ya que sus deseos profesionales y ambiciones lógicas se concretarán dentro de su mundo laboral. Active todas sus energías e inteligencia.

Bienestar: Empiece a planificar sus vacaciones veraniegas ya que falta poco. Reserve con tiempo ese lugar soñado que hace tanto quiere ir con su familia.

