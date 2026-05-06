Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 6 de mayo de 2026

Le será muy bueno para su vida, que intente no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en presente y futuro.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 6 de mayo

Amor: Solo por hoy intente desprenderse de algunas obligaciones poco importantes, ya que necesitará vivir intensamente cada momento junto a su pareja.

Riqueza: La Luna en posición, le podrá ocasionar desencuentros con su jefe en esta jornada. Si no se ponen de acuerdo júntense y hablen, evite discutir.

Bienestar: Tenga cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su ánimo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse mutuamente. Destine la tarde para compartir con ella.

Riqueza: Evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |