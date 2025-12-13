Horóscopo de Leo de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el sábado 13 de diciembre
Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.
Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.
Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Deje de negarse y aprenda a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Sepa que esto hará posible que surja una transformación a nivel personal.
Amor: Revea sus actitudes, de esta forma no generará un mal clima en el vínculo amoroso. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada, procure cambiar su actitud.
Riqueza: Prepárese, ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas sus estrategias laborales, y así poder obtener un buen rédito económico.
Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Dinero y finanzas en diciembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de diciembre?
- 3
Cómo son las personas de Sagitario con las amistades: rasgos sociales y personales del signo
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de diciembre