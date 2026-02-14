Horóscopo de Leo de hoy: sábado 14 de febrero de 2026

Sepa manejar esa tendencia que tiene a decir todo lo que piensa sin importarle lo que los demás piensan, ya que puede traerle más de una complicación.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 14 de febrero

Amor: Abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. No crea que todas la personas son iguales, caso contrario, nunca podrá estar en pareja.

Riqueza: Despreocúpese, ya que en poco tiempo todos sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán sin problemas dentro de su mundo laboral. Este preparado.

Bienestar: Si tiene que atravesar una situación, este relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, La Luna en oposición podría generarle mal humor.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene hace meses.

Bienestar: Intente ahondar en lo espiritual. De esta forma, podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida personal.

