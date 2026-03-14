Horóscopo de Leo de hoy: sábado 14 de marzo de 2026

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 14 de marzo

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Sepa que debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Amor: Teniendo una buena comunicación, le permitirá mejorar su intimidad amorosa. Intente ver lo que realmente necesita su pareja y que es lo que puede darle usted.

Riqueza: Procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias, ya que luego se arrepentirá y podrá perder dinero.

Bienestar: Aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma tanto mental como físicamente. Sepa que haga lo que haga todo saldrá como usted lo esperaba.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |