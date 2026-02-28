Horóscopo de Leo de hoy: sábado 28 de febrero de 2026

Para alcanzar sus logros, sepa que la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente, se diluyan ante cualquier estimulo negativo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 28 de febrero

Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda este completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.

Riqueza: Sera un período especial para recibir un reconocimiento dentro el ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo esta haciendo.

Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudaran a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo de estilo de vida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en si mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.

Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |