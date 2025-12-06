Horóscopo de Leo de hoy: sábado 6 de diciembre de 2025

Transitará por un período optimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 6 de diciembre

Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. De esta forma, empezaran a llevarse mucho mejor en la relación.

Riqueza: Prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema.

Bienestar: Excelente día para reencontrarse con usted mismo. Sepa que su equilibrio emocional esta necesitando de soledad, trate de refugiarse en su interior.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Anímese y emprenda algo nuevo donde se sentirá gratificado. Gracias a su gran lucidez podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana.

Amor: Evite involucrase sentimentalmente con un amigo, ya que podría perjudicar la amistad. Intente evaluar si vale la pena romper con su amistad por lo que siente en este momento.

Riqueza: Continúe con la iniciativa del cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo. Evite apresurar las negociaciones con su jefe.

Bienestar: Hace días que esta comiendo más de lo habitual, sepa que necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |