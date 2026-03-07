Horóscopo de Leo de hoy: sábado 7 de marzo de 2026

Deje de hacer cosas que no quiere. Sepa que las amistades verdaderas no deben obligarlo a que haga algo si no esta de acuerdo. Tome sus propias iniciativas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 7 de marzo

Amor: Prepárese, ya que su alma gemela le pedirá que mida sus actos. Debe vigilar y controlar los impulsos que tiene cuando intenta vincularse con ella.

Riqueza: Los asuntos financieros marcharán a la perfección. Sepa que los astros lo ayudarán a acelerar los cambios que se ha propuesto realizar en su economía.

Bienestar: Procure distraerse y divertirse con sus amigos por las noches pero evite los excesos en las salidas. Trate de acostarse temprano, así podrá rendir mejor.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto, lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente.

Amor: Será una magnifica jornada para organizar un encuentro en su casa junto a sus seres queridos. Trate de llamarlos e invitarlos a cenar algo rico.

Riqueza: Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días.

Bienestar: Por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado. Haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades.

