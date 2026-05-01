Horóscopo de Leo de hoy: viernes 1 de mayo de 2026

Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 1 de mayo

Amor: Intente madurar en el amor, ya es una persona grande y es momento para que busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro.

Riqueza: Deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos.

Bienestar: Prepárese, ya que será una jornada complicada donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un tanto desorientado. Intente tranquilizarse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Modifique su actitud egocéntrica, no espere que todos los que lo rodean estén de acuerdo con su opinión. Demuéstrele a los demás su apertura mental.

Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.

Riqueza: Resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo.

Bienestar: Cuando regrese de su trabajo, salga a caminar solo. Esto, le distenderá el sistema nervioso y logrará terminar bien el día libre de preocupaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |