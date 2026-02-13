Horóscopo de Leo de hoy: viernes 13 de febrero de 2026

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 13 de febrero

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Busque un nuevo estilo o técnica laboral para poder cumplir con todas las metas y además concluya con los proyectos inconclusos que tiene hace meses.

Bienestar: Intente ahondar en lo espiritual. De esta forma, podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida personal.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Amor: Deje de tomarse al amor como un juego, intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete.

Riqueza: Si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios pocos seguros. Haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer.

