Horóscopo de Leo de hoy: viernes 17 de abril de 2026

A causa de su natural diplomacia hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre esta dispuesto a dar buenas soluciones.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 17 de abril

Amor: No permita que los celos y la envidia intoxiquen el vínculo amoroso. Aléjelos de sus pensamientos y si tiene algún problemas háblelo directamente con su pareja.

Riqueza: Escoja el camino donde se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con que personas se asocia.

Bienestar: No se autodestruya emocionalmente. Seria ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Amor: Intente darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Sepa que su alma gemela esta de manera incondicional con usted.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a pedirle un consejo bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |