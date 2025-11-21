Horóscopo de Leo de hoy: viernes 21 de noviembre de 2025

Momento para reconsiderarse muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 21 de noviembre

Amor: Atienda la propuesta que le hará su pareja para realizar un cambio en la relación, de esta forma rápidamente mejorará su vínculo con su alma gemela.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Podría sentirse muy agotado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso en esta jornada. No le servirá de nada exigirse de más.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Amor: No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. Dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacifico entre ambos.

Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.

Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

