Horóscopo de Leo de hoy: viernes 24 de abril de 2026

No es momento para desesperarse si las cosas no salen como usted desea. En este día, seria bueno que refuerce la paciencia en cada uno de sus proyectos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 24 de abril

Amor: Esté preparado, ya que tendrá la Luna en su signo acompañándolo. Aproveche, ya que podrá vivir el amor de una manera intensa y apasionante.

Riqueza: Procure que ninguna distracción le haga descuidar su economía en este día. Ponga más atención a cada cosa y movimiento que hace en su economía.

Bienestar: Propóngase una vez por semana por la noche, salir a divertirse junto a sus amigos. Intente probar teniendo una vida más social y activa.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional y personal.

Amor: Sepa que la Luna en su signo, lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este transito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama.

Riqueza: Antes de decidirse para hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso que necesite, asesórese con alguien que sepa del tema.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |