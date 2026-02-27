Horóscopo de Leo de hoy: viernes 27 de febrero de 2026

Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en si mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 27 de febrero

Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Anímese y emprenda algo nuevo donde se sentirá gratificado. Gracias a su gran lucidez podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana.

Amor: Evite involucrase sentimentalmente con un amigo, ya que podría perjudicar la amistad. Intente evaluar si vale la pena romper con su amistad por lo que siente en este momento.

Riqueza: Continúe con la iniciativa del cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo. Evite apresurar las negociaciones con su jefe.

Bienestar: Hace días que esta comiendo más de lo habitual, sepa que necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |