Horóscopo de Leo miércoles 9 de septiembre: nuevas conquistas

Durante esta jornada del miércoles 9 de septiembre, los leoninos se verán rodeados de personas con intenciones algo ácidas, pero tu bienestar interno será prioridad y no dejarás que las críticas ajenas afecten tu equilibrio. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para tu horóscopo, el amor te reserva una sorpresa gratificante: esa persona que considerabas solo una amistad podría revelar sentimientos profundos que te movilizarán. En cuanto a tu dinero y riqueza, es un día clave para revisar proyectos postergados con cautela y responsabilidad. Finalmente, transformá cualquier frustración en una salida productiva; el bienestar emocional llegará de la mano del arte y de aquellas actividades que te permitan explorar tu costado más creativo dentro del zodiaco.

Seguramente en esta jornada, se cruce con gente un poco agresiva. Despreocúpese, porque muchas de las ironías y las críticas que le hagan lo tendrán sin cuidado.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 9 de septiembre

Amor: Noche oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño, ya que se sentirá atraído por esa persona que usted creía que era una amistad.

Riqueza: Tendrá noticias de un proyecto antiguo. Deberá evaluar si aun le conviene ejecutarlo, ya que podría surgir algún riego si no actúa de forma responsable.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, prueba con el arte.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Amor: Prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder sino lo involucran a usted y mire hacia otro lado.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |