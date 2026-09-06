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Uno por uno: el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en septiembre en la Argentina

Los rituales son una parte fundamental en la vida de las personas; conocé que le depara a cada signo en el noveno mes del año

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El mantra para cada signo del Zodíaco
El mantra para cada signo del ZodíacoFreepik

Los amantes de la astrología toman en cuenta diferentes herramientas o creencias para complementar la interpretación de los astros o bien aprovechar su energía.

Cada movimiento planetario propone un escenario especial para los signos del Zodíaco. Las diferentes constelaciones influyen en las emociones, los sentimientos, la predisposición y ciertos acontecimientos de la vida diaria. Es por ello que muchos recurren a rituales, elementos o disciplinas para acompañar este clima astral.

Los signos del zodíaco deberán repetir el mantra especial durante Mercurio Retrógrado (PexelsPavel Danilyuk)
Los signos del zodíaco deberán repetir el mantra especial durante Mercurio Retrógrado (PexelsPavel Danilyuk)

Los mantras aparecen como herramientas que ayudan a enfocar la atención, fortalecer la confianza y sostener una intención específica. Su práctica consiste en repetir una frase o invocación de manera consciente, permitiendo que la mente se concentre en un objetivo determinado y deje de lado distracciones o preocupaciones innecesarias. A lo largo de distintas tradiciones espirituales, han sido utilizados para alcanzar serenidad, claridad mental y equilibrio emocional.

Muchas personas los incorporan a su rutina diaria como una forma de meditación, mientras que otras los emplean para acompañar procesos de cambio o momentos importantes de sus vidas.

Qué son los mantras
Qué son los mantras

El noveno mes del año propone ciertos cambios y vibraciones intensas para cada signo del Zodíaco. El cierre de período de eclipses y las fases lunares dan como resultado semanas en la que muchos individuos podrían necesitar alinear sus energías y ordenar sus propósitos.

A continuación, el mantra ideal para cada signo del Zodíaco para tener buena suerte en septiembre 2026.

Aries: “Om Virajaya Namaha”

Este mantra se asocia con el liderazgo, la confianza y la capacidad de actuar con determinación. El signo del carnero puede utilizarlo para canalizar su entusiasmo hacia objetivos concretos, pero evitando actuar impulsivamente. Su repetición favorece la seguridad personal y ayuda a enfrentar desafíos con una actitud positiva. Una alternativa en español puede ser: “Confío en mis decisiones y avanzo con valentía”.

Tauro: “Om Dhairyaya Namaha”

Esta invocación busca manifestar paciencia, fortaleza y estabilidad emocional. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra pueden recurrir a ella para sostener proyectos a largo plazo y mantener la calma frente a situaciones que requieran perseverancia. Otra opción puede ser: “Todo llega cuando actúo con paciencia y constancia”.

Géminis: “Om Pragnyaya Namaha”

Se trata de una frase vinculada con la inteligencia, la comprensión y la capacidad de observar diferentes perspectivas. Las personas de Géminis pueden utilizarla para ordenar sus ideas en tiempos de confusión. Es ideal para hacer lucir su talento en la comunicación y encontrar respuestas creativas ante situaciones complejas. Una alternativa puede ser: “Comprendo con claridad y expreso mis ideas con confianza”.

Cáncer: “Om Snehamayi Namaha”

Promueve la empatía, la contención emocional y el fortalecimiento de los vínculos afectivos a largo plazo. El cangrejo puede encontrar en su repetición una forma de conectar con sus sentimientos desde un lugar de serenidad y equilibrio, sin dejarse llevar por su susceptibilidad o inseguridades. Otra variante puede ser: “Cuido mis emociones y comparto amor con tranquilidad”.

Leo: “Om Mahatejase Namaha”

Las personas de Leo pueden utilizarla para reforzar su confianza y desarrollar sus talentos con mayor libertad. Su manifestación impulsa el entusiasmo y fortalece la capacidad de inspirar a quienes las rodean, aportando vitalidad a cualquier situación. Una alternativa puede ser: “Brillo con autenticidad y comparto lo mejor de mí”.

Virgo: “Om Yuktaya Namaha”

Esta frase se relaciona con el orden, la organización y el pensamiento práctico. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra pueden emplearla para administrar mejor su energía, establecer prioridades y actuar con mayor serenidad frente a las responsabilidades cotidianas. Otra opción puede ser: “Organizo mis objetivos y avanzo con claridad”.

El mantra de Virgo
El mantra de VirgoShutterstock

Libra: “Om Samatvaya Namaha”

La balanza se verá beneficiada al utilizar esta frase, gracias a que le ayudará a fortalecer sus relaciones, encontrar puntos de acuerdo y tomar decisiones con mayor tranquilidad. Favorece la búsqueda de bienestar emocional y la construcción de vínculos más saludables. Una alternativa puede ser: “Encuentro equilibrio en mis decisiones y relaciones”.

Escorpio: “Om Antarjyotishe Namaha”

Esta invocación impulsa la introspección, la transformación y el descubrimiento de fortalezas internas. Las personas de Escorpio pueden recurrir a ella para atravesar cambios con mayor confianza y comprender mejor sus emociones. Otra opción puede ser: “Confío en mi poder interior y evoluciono”.

Sagitario: “Om Margadarshakaya Namaha”

Este mantra se vincula con la expansión, la búsqueda de sentido y la apertura hacia nuevas experiencias. El signo del arquero puede emplearlo para fortalecer su optimismo natural y recordar que cada camino recorrido ofrece enseñanzas valiosas. Otra variante posible puede ser: “Sigo mi camino con entusiasmo y esperanza”.

Capricornio: “Om Nishthaya Namaha”

Las personas de Capricornio pueden utilizar esta frase para sostener metas importantes y mantener el enfoque incluso cuando los resultados demoran en aparecer. Su repetición fortalece la disciplina y la determinación. Otra opción puede ser: “Trabajo con constancia y alcanzo mis objetivos”.

Acuario: “Om Vikasaya Namaha”

Esta invocación promueve la innovación, el crecimiento personal y la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Se puede encontrar en ella una herramienta para potenciar ideas originales y abrirse a oportunidades diferentes. Una alternativa puede ser: “Acepto los cambios y evoluciono con libertad”.

Piscis: “Om Chaitanyaya Namaha”

La inspiración, la sensibilidad y la conexión con la intuición son algunos de los aspectos asociados a este mantra. Las personas nacidas bajo este signo del elemento Agua pueden utilizarlo para fortalecer su mundo interior y canalizar emociones de manera constructiva. Otra variante en español puede ser: “Escucho mi intuición y avanzo con confianza”.

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