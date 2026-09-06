Uno por uno: el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en septiembre en la Argentina

Los amantes de la astrología toman en cuenta diferentes herramientas o creencias para complementar la interpretación de los astros o bien aprovechar su energía.

Cada movimiento planetario propone un escenario especial para los signos del Zodíaco. Las diferentes constelaciones influyen en las emociones, los sentimientos, la predisposición y ciertos acontecimientos de la vida diaria. Es por ello que muchos recurren a rituales, elementos o disciplinas para acompañar este clima astral.

Los signos del zodíaco deberán repetir el mantra especial durante Mercurio Retrógrado (PexelsPavel Danilyuk)

Los mantras aparecen como herramientas que ayudan a enfocar la atención, fortalecer la confianza y sostener una intención específica. Su práctica consiste en repetir una frase o invocación de manera consciente, permitiendo que la mente se concentre en un objetivo determinado y deje de lado distracciones o preocupaciones innecesarias. A lo largo de distintas tradiciones espirituales, han sido utilizados para alcanzar serenidad, claridad mental y equilibrio emocional.

Muchas personas los incorporan a su rutina diaria como una forma de meditación, mientras que otras los emplean para acompañar procesos de cambio o momentos importantes de sus vidas.

Qué son los mantras

El noveno mes del año propone ciertos cambios y vibraciones intensas para cada signo del Zodíaco. El cierre de período de eclipses y las fases lunares dan como resultado semanas en la que muchos individuos podrían necesitar alinear sus energías y ordenar sus propósitos.

A continuación, el mantra ideal para cada signo del Zodíaco para tener buena suerte en septiembre 2026.

Aries: “Om Virajaya Namaha”

Este mantra se asocia con el liderazgo, la confianza y la capacidad de actuar con determinación. El signo del carnero puede utilizarlo para canalizar su entusiasmo hacia objetivos concretos, pero evitando actuar impulsivamente. Su repetición favorece la seguridad personal y ayuda a enfrentar desafíos con una actitud positiva. Una alternativa en español puede ser: “Confío en mis decisiones y avanzo con valentía”.

Tauro: “Om Dhairyaya Namaha”

Esta invocación busca manifestar paciencia, fortaleza y estabilidad emocional. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra pueden recurrir a ella para sostener proyectos a largo plazo y mantener la calma frente a situaciones que requieran perseverancia. Otra opción puede ser: “Todo llega cuando actúo con paciencia y constancia”.

Géminis: “Om Pragnyaya Namaha”

Se trata de una frase vinculada con la inteligencia, la comprensión y la capacidad de observar diferentes perspectivas. Las personas de Géminis pueden utilizarla para ordenar sus ideas en tiempos de confusión. Es ideal para hacer lucir su talento en la comunicación y encontrar respuestas creativas ante situaciones complejas. Una alternativa puede ser: “Comprendo con claridad y expreso mis ideas con confianza”.

Cáncer: “Om Snehamayi Namaha”

Promueve la empatía, la contención emocional y el fortalecimiento de los vínculos afectivos a largo plazo. El cangrejo puede encontrar en su repetición una forma de conectar con sus sentimientos desde un lugar de serenidad y equilibrio, sin dejarse llevar por su susceptibilidad o inseguridades. Otra variante puede ser: “Cuido mis emociones y comparto amor con tranquilidad”.

Leo: “Om Mahatejase Namaha”

Las personas de Leo pueden utilizarla para reforzar su confianza y desarrollar sus talentos con mayor libertad. Su manifestación impulsa el entusiasmo y fortalece la capacidad de inspirar a quienes las rodean, aportando vitalidad a cualquier situación. Una alternativa puede ser: “Brillo con autenticidad y comparto lo mejor de mí”.

Virgo: “Om Yuktaya Namaha”

Esta frase se relaciona con el orden, la organización y el pensamiento práctico. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra pueden emplearla para administrar mejor su energía, establecer prioridades y actuar con mayor serenidad frente a las responsabilidades cotidianas. Otra opción puede ser: “Organizo mis objetivos y avanzo con claridad”.

El mantra de Virgo Shutterstock

Libra: “Om Samatvaya Namaha”

La balanza se verá beneficiada al utilizar esta frase, gracias a que le ayudará a fortalecer sus relaciones, encontrar puntos de acuerdo y tomar decisiones con mayor tranquilidad. Favorece la búsqueda de bienestar emocional y la construcción de vínculos más saludables. Una alternativa puede ser: “Encuentro equilibrio en mis decisiones y relaciones”.

Escorpio: “Om Antarjyotishe Namaha”

Esta invocación impulsa la introspección, la transformación y el descubrimiento de fortalezas internas. Las personas de Escorpio pueden recurrir a ella para atravesar cambios con mayor confianza y comprender mejor sus emociones. Otra opción puede ser: “Confío en mi poder interior y evoluciono”.

Sagitario: “Om Margadarshakaya Namaha”

Este mantra se vincula con la expansión, la búsqueda de sentido y la apertura hacia nuevas experiencias. El signo del arquero puede emplearlo para fortalecer su optimismo natural y recordar que cada camino recorrido ofrece enseñanzas valiosas. Otra variante posible puede ser: “Sigo mi camino con entusiasmo y esperanza”.

Capricornio: “Om Nishthaya Namaha”

Las personas de Capricornio pueden utilizar esta frase para sostener metas importantes y mantener el enfoque incluso cuando los resultados demoran en aparecer. Su repetición fortalece la disciplina y la determinación. Otra opción puede ser: “Trabajo con constancia y alcanzo mis objetivos”.

Acuario: “Om Vikasaya Namaha”

Esta invocación promueve la innovación, el crecimiento personal y la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Se puede encontrar en ella una herramienta para potenciar ideas originales y abrirse a oportunidades diferentes. Una alternativa puede ser: “Acepto los cambios y evoluciono con libertad”.

Piscis: “Om Chaitanyaya Namaha”

La inspiración, la sensibilidad y la conexión con la intuición son algunos de los aspectos asociados a este mantra. Las personas nacidas bajo este signo del elemento Agua pueden utilizarlo para fortalecer su mundo interior y canalizar emociones de manera constructiva. Otra variante en español puede ser: “Escucho mi intuición y avanzo con confianza”.