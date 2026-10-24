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LA NACION

Horóscopo de Leo sábado 24 de octubre: sinceridad y nuevos rumbos

Los nacidos bajo el signo de Leo deben "sincerarse y tomar impulso", siguiendo las recomendaciones astrológicas para equilibrar las emociones y concretar metas

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo sábado 24 de octubre: sinceridad y nuevos rumbos
Horóscopo de Leo sábado 24 de octubre: sinceridad y nuevos rumbos

En esta jornada del sábado 24 de octubre, los leoninos reciben importantes predicciones que invitan a la introspección. Es un momento ideal para revisar tus conductas y buscar soluciones concretas a los desafíos que se presentan. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, en el plano del amor es fundamental que mantengas la prudencia y no te entregues ciegamente a los demás. En cuanto al dinero y el trabajo, la clave será la perseverancia para alcanzar esas nuevas propuestas que te entusiasman. Finalmente, no descuides tu bienestar y tu salud: integrar una actividad aeróbica o ajustar tu alimentación te ayudará a ganar confianza y sentirte mucho mejor con vos mismo dentro del zodiaco.

Intente sincerarse con usted mismo. Debería aprender a como reconocer sus comportamientos erróneos y buscarle la solución a cada una de las situación.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 24 de octubre

  • Amor: Probablemente, se sienta desilusionado por una persona a la cual le tiene un aprecio especial. Trate de no confiar ciegamente en todas las personas.
  • Riqueza: Elija el camino exacto donde se encuentran las posibilidades para concretar las nuevas propuestas laborales. Sea constante y obtendrá lo que desea.
  • Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Despreocúpese, ya que será un día donde tendrá la mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. Anímese a lo desconocido.

  • Amor: Este preparado, ya que podrían producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Afróntelos con paciencia.
  • Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.
  • Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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