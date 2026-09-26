Horóscopo de Leo sábado 26 de septiembre: avanzá con firmeza

En esta jornada del 26 de septiembre, el horóscopo para los nacidos bajo el signo de Leo trae recomendaciones astrológicas clave para tu crecimiento personal. Es un momento ideal para dejar de lado la obstinación y aprender de quienes te rodean, ya que el intercambio enriquecerá tu perspectiva. En cuanto al amor, tu bienestar emocional dependerá de la capacidad de fortalecer el diálogo con tus afectos, brindándoles ese apoyo incondicional que tanto necesitan. Respecto a la riqueza y tus metas, es hora de avanzar sin dilaciones en los proyectos pendientes, confiando en tus herramientas para concretar tus propósitos. Finalmente, cuida tu salud física buscando un momento para distenderte y aliviar tensiones; según las predicciones del zodiaco, un buen masaje será el antídoto perfecto para renovar tus energías este sábado.

Seria bueno que no se empecine y escuche a su entorno. De esta forma, aprenderá de los demás y podrá cambiar de manera positiva su punto de vista.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 26 de septiembre

Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos y vera que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional.

Riqueza: No se demore y avance en esos proyectos laborales pendiente. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos.

Bienestar: Entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre.

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |