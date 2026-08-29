Horóscopo de Leo sábado 29 de agosto: impulsa tus proyectos hoy

Para este 29 de agosto, las predicciones señalan que te sentirás con una energía inusual, producto de las transformaciones que fuiste gestando meses atrás. Es el momento ideal para que los leoninos apliquen estas recomendaciones astrológicas en sus proyectos personales, dejando de lado las dudas que frenan tu dinero y tu crecimiento económico. En cuanto al amor, el horóscopo de hoy te sugiere ser directo con lo que sentís para no confundir a tu pareja, mientras que en lo referente a tu salud y bienestar, un cambio en tu dieta sumando frutas y verduras será fundamental para depurar el organismo. Aprovechá este sábado del zodiaco para liderar tus propios procesos de cambio.

Hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió hace meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el sábado 29 de agosto

Amor: Sepa que si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su alma gemela. Demuestre lo que siente y piensa en cada momento que lo exprese.

Riqueza: Momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de seguir dudando y abandone los miedos que tiene para invertir en el mismo.

Bienestar: Si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Sepa que con una dieta basada en frutas, verduras y mucho liquido, podrá depurar su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza, ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |