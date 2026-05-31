Horóscopo de Libra de hoy: domingo 31 de mayo de 2026

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 31 de mayo

Amor: No se resista a comunicar como se siente últimamente, de lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere.

Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.

Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.

Riqueza: Cuando decida que es lo que quiere hace de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |