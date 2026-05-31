Horóscopo de Libra de hoy: domingo 31 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 31 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
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Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el domingo 31 de mayo
- Amor: No se resista a comunicar como se siente últimamente, de lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere.
- Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.
- Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.
- Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.
- Riqueza: Cuando decida que es lo que quiere hace de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.
- Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |