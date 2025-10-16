Horóscopo de Libra de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 16 de octubre

Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.

Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

No es momento para desvalorizarse frente a los demás. Comience a mirar a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades.

Amor: Hoy tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso. Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que le gusta hace mucho tiempo.

Riqueza: Por la tarde, algunos proyectos que tenia olvidados resurgirán en su mente. Momento para ordenarlos con cuidado y ponerlos en práctica en cuanto pueda.

Bienestar: Relájese, ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted. Evite demostrar su egocentrismo, ya que podría tener problemas con su entorno.

