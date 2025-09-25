Horóscopo de Libra de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita de ayuda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 25 de septiembre

Amor: Evite que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. Cuando finalice la jornada laboral, intente llegar temprano a su hogar.

Riqueza: Jornada optima para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Empiece a buscar presupuestos con los materiales que necesita.

Bienestar: Esta noche, lo invitarán a una cena muy especial donde se encontrará con gente que hace tiempo que no ve. No dude y postergue los compromisos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación, la cual será indispensable para resolver cualquiera de los inconvenientes que aparezcan.

Amor: Período optimo para formalizar o iniciar la convivencia con su alma gemela y concretar esos planes relacionados al corazón. Pregúntele si esta dispuesta a hacerlo.

Riqueza: Podría sentirse desbordado y muy movilizado por hallar nuevos caminos dentro del plano económico y profesional. Debería pensar bien antes de actuar.

Bienestar: Si se siente desanimado, no dude y comience terapia. De esta forma, podrá deshacerse de las emociones negativas que acumulo durante todo este tiempo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |