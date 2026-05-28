Horóscopo de Libra de hoy: jueves 28 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 28 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
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Podrían surgir pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará contratiempos posteriores.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el jueves 28 de mayo
- Amor: Serán días, donde los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos. Si se encuentra soltero encontrará a la verdadera persona.
- Riqueza: Deje de desvalorizarse, solo deberá organizar mejor los pensamientos y tomar la decisión adecuada. Muestre la capacidad de mando en ese negocio.
- Bienestar: Sepa que las ideas obsesivas dañaran su interior, trate de relajarse y aclarar las dudas. Busque algún pasatiempo que lo distraiga de esos pensamientos.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Cuando se decida a abandonar su lado egoísta, sepa que tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal y profesional.
- Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.
- Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.
- Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |