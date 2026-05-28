Horóscopo de Libra de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Podrían surgir pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará contratiempos posteriores.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 28 de mayo

Amor: Serán días, donde los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos. Si se encuentra soltero encontrará a la verdadera persona.

Riqueza: Deje de desvalorizarse, solo deberá organizar mejor los pensamientos y tomar la decisión adecuada. Muestre la capacidad de mando en ese negocio.

Bienestar: Sepa que las ideas obsesivas dañaran su interior, trate de relajarse y aclarar las dudas. Busque algún pasatiempo que lo distraiga de esos pensamientos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Cuando se decida a abandonar su lado egoísta, sepa que tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal y profesional.

Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.

Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |