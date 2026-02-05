Horóscopo de Libra de hoy: jueves 5 de febrero de 2026

Comprenda que si sostiene la seguridad en si mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en esta jornada.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 5 de febrero

Amor: Intente reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. Si no puede solo, busque ayuda profesional.

Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Riqueza: Intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Este alerta.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

