Horóscopo de Libra de hoy: martes 21 de octubre de 2025

Dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales. Tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 21 de octubre

Amor: Hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado.

Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.

Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Evite tener miedo a caer y volver a empezar por más que sus esfuerzos se vean limitados para obtener nuevos intereses. Muchas veces de los errores aprendemos cosas nuevas.

Amor: Sepa que el amor se siente en el corazón y no en las demostraciones materiales. Siempre es bueno perdonarse mutuamente y aprender de los errores que uno mismo comete.

Riqueza: Piense en su trabajo y olvídese de los rumores que alteran el rendimiento profesional. Si no cambia de actitud, su jefe no lo tomará en cuenta para futuros proyectos.

Bienestar: Deberá prestar atención a su estado físico. Intente buscar alguna actividad creativa que pueda realizar en su hogar donde podrá canalizar sus angustias y alegrías.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |