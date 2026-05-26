Horóscopo de Libra de hoy: martes 26 de mayo de 2026

Mientras usted se siga negando al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 26 de mayo

Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.

Riqueza: Período donde sus pares le reconocerán todos méritos y les ofrecerán su más amplia colaboración. Si tiene un proyecto en mente, expóngalo ante ellos.

Bienestar: Sepa que es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto a algún amigo. En caso que lo inviten, acepte la invitación sin dudarlo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que debe conservar la calma y la objetividad a la hora de decidir. Procure dejar a un costado los compromisos afectivos y sea práctico.

Amor: Magnifico día para aclarar conflictos con su alma gemela y ponerse en su lugar. La convertirá en el centro de sus atenciones y logrará que olvide viejas disputas.

Riqueza: Aunque surjan algunos cambios en el ambiente laboral, no permita que el stress lo desborde. Intente tomarse con calma las situaciones que deba afrontar.

Bienestar: Sepa que no debe arriesgarse a fórmulas mágicas que podría afectar de manera negativa a su metabolismo. Haga una dieta equilibrada y no saldrá perjudicada la salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |