Horóscopo de Libra de hoy: martes 28 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 28 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Renata Dossi
Sepa que una mirada del pasado lo ayudará a solucionar esos inconvenientes del presente. No le tema a los recuerdos del pasado, son solo pasajeros.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 28 de octubre

Amor: Deje de hacer publico los problemas maritales que tienen, ya que la relación es entre usted y su pareja. Momento de hablar con el corazón y sincerarse.

Riqueza: Aproveche, ya que será una excelente jornada a nivel profesional donde obtendrá muy buenas recompensas económicas. Póngase al día con sus deudas.

Bienestar: Si hay momentos en los cuales se siente triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Transitará un excelente momento para poner todo su esfuerzo y apostar a las cosas materiales que siempre soñó. Gracias a su inteligencia lo conseguirá.

Amor: Tome la decisión y avance. Sepa que esa persona que ha estado esperado hace tiempo para enamorarse se encuentra frente a usted. No pierda la ocasión.

Riqueza: Afiance cuanto antes su posición laboral y deje de fantasear con metas ilusorias. Concéntrese en las tareas y permita que los cambios surjan con naturalidad.

Bienestar: Sera un período favorable para comenzar con un tratamientos con loas cremas que se compro. Aproveche, ya que obtendrá muy buenos resultados y en poco tiempo.

Por Renata Dossi
