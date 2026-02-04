Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026

Intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan solas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 4 de febrero

Amor: Sera una jornada donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando.

Riqueza: Intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Este alerta.

Bienestar: Sepa que debe tomar distancia a su rutina cotidiana. Bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias.

