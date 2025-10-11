Horóscopo de Libra de hoy: sábado 11 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el sábado 11 de octubre
Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.
Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.
Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Intente sostener el equilibrio entre lo que desea y lo que otros le demandan. Sepa que todas las partes deben ser escuchadas para que reine la armonía.
Amor: Los enamoramientos fáciles podrían llevarlo a confundirse. Trate de focalizar lo que realmente pretende su corazón y así podrá encontrar a la persona justa.
Riqueza: Siendo tolerante, diplomático y muy optimista con su entorno laboral, obtendrá pronto el éxito profesional en cada uno de los objetivos que se propuso.
Bienestar: Corte con los malos hábitos, de lo contrario, su energía vital disminuirá. Quizás su malestar se debe a la falta de descanso, duerma todo lo que pueda.
