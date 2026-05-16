Horóscopo de Libra de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Tenderá a ofenderse por todo y considerar enemigas a todas las personas que lo estiman de verdad, ya que estará muy vulnerable a las críticas en el día de hoy.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 16 de mayo

Amor: Trate de enfrentar los miedos que últimamente le impiden crecer en su vida amorosa actual. Si es necesario, busque ayuda con un especialista en el tema.

Riqueza: Alguien cercano le propondrá un proyecto, intente no responder de inmediato. Piense bien, si realmente le conviene sumarse a esa propuesta financiera.

Bienestar: Entienda que todos los días debe trabajar aun más para encontrar el equilibrio entre su cuerpo y mente, de lo contrario, su salud sufrirá y no resistirá.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día, le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Amor: Evite ser indiferente con su pareja, intente compartir las alegrías y anhelos. De esta forma, podrán recuperar el tiempo perdido en la relación.

Riqueza: Deje las dudas y tome en cuenta ese ofrecimiento laboral que le hicieron días atrás. Por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, acepte.

Bienestar: Busque el equilibrio alejándose de los ruidos y manténgase en contacto con la naturaleza en esta tarde. Intente evitar los pensamientos negativos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |