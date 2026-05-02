Horóscopo de Libra de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

Aunque no se sienta totalmente feliz, procure que la melancolía no lo atrape en estos momentos. Modifique el estilo de su vida y todo mejorara pronto.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 2 de mayo

Amor: Ponga atención a lo que su pareja le dice y encontrará nuevos caminos para reconquistarla. Empiece a soltar los sentimientos y las emociones que le afloran.

Riqueza: Serán días donde los asuntos financieros, laborales y comerciales se verán sumamente favorecidos por los astros. Aproveche al máximo las buenas energías.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Amor: Sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: No se demore y avance en esos proyectos laborales pendiente. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos.

Bienestar: Contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir del temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |