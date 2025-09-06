Horóscopo de Libra de hoy: sábado 6 de septiembre de 2025

Momento oportuno para que se obligue a buscar soluciones reales a los problemas que le surgen día a día. Sepa que no ganará nada con escaparse de los mismos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 6 de septiembre

Amor: Debería aprovechar para acercarse a esa persona que le atrae y declárele sus sentimientos, ya sea a través de un mensaje o una simple llamada.

Riqueza: Gracias a esas nuevas relaciones comerciales, comenzará un período diferente dentro del ámbito laboral del cual obtendrá muy buenos frutos. Aproveche.

Bienestar: Intente moderarse con los placeres culinarios que se estuvo dando en estos últimos meses. Cuide su alimentación y evite tanta comida chatarra.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.

Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.

Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

