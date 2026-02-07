LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 7 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: sábado 7 de febrero de 2026
Horóscopo de Libra de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Sera importante para su vida si evita preocuparse por los detalles mínimos. Si no lo hace, se sentirá abrumado y no logrará su cometido. Trate de relajarse.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 7 de febrero

Amor: Despertará la admiración de cualquier persona que se cruce. En esta jornada, la Luna potenciará su magnetismo personal y lo hará irresistible en el amor.

Riqueza: Evite imponer sus puntos de vista en el terreno profesional, ya que podría salir perjudicado. Intente escuchar las diferentes opiniones y llegar a un acuerdo entre todos.

Bienestar: Deje de ser tan negativo y comience a mirar el lado positivo de las cosas. Procure utilizar el tiempo libre para la recreación o lo que le guste hacer en su hogar.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Alcanzará el bienestar interior que tanto espero y esto lo ayudará a enfrentar con buen ánimo muchos de los asuntos que se le presenten en esta jornada.

Amor: Hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. Salga a la conquista y podrá encontrar a su alma gemela en donde menos espera.

Riqueza: Realice cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Si ve que no le alcanza el dinero no se endeude aun mas con ese electrodoméstico.

Bienestar: Evite desesperarse si las cosas no salen como esperaba, ya que lo los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Relájese y piense tranquilo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 2 al 8 de febrero
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de febrero

  2. ¿Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026?
    2

    Este es el animal del Año Nuevo Chino 2026

  3. Qué dice el horóscopo chino 2026, año del Caballo de Fuego
    3

    Horóscopo chino 2026 para el Tigre: cómo será el año del Caballo de Fuego

  4. Qué dice el horóscopo chino para este 2026
    4

    Horóscopo chino 2026 para la Cabra: cómo será el año del Caballo de Fuego