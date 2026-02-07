Horóscopo de Libra de hoy: sábado 7 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 7 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Sera importante para su vida si evita preocuparse por los detalles mínimos. Si no lo hace, se sentirá abrumado y no logrará su cometido. Trate de relajarse.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el sábado 7 de febrero
Amor: Despertará la admiración de cualquier persona que se cruce. En esta jornada, la Luna potenciará su magnetismo personal y lo hará irresistible en el amor.
Riqueza: Evite imponer sus puntos de vista en el terreno profesional, ya que podría salir perjudicado. Intente escuchar las diferentes opiniones y llegar a un acuerdo entre todos.
Bienestar: Deje de ser tan negativo y comience a mirar el lado positivo de las cosas. Procure utilizar el tiempo libre para la recreación o lo que le guste hacer en su hogar.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Alcanzará el bienestar interior que tanto espero y esto lo ayudará a enfrentar con buen ánimo muchos de los asuntos que se le presenten en esta jornada.
Amor: Hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. Salga a la conquista y podrá encontrar a su alma gemela en donde menos espera.
Riqueza: Realice cuentas y comprométase solamente con lo que sabe que podrá cumplir. Si ve que no le alcanza el dinero no se endeude aun mas con ese electrodoméstico.
Bienestar: Evite desesperarse si las cosas no salen como esperaba, ya que lo los planes que trazó no funcionan tal como lo desea. Relájese y piense tranquilo.
