Horóscopo de Libra de hoy: viernes 24 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 24 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Evite convertirse en su propio enemigo, deseché lo negativo que lo persigue. Aprenda a observar los aspectos positivos de su vida y construya un futuro mejor.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el viernes 24 de octubre
Amor: Tiempo propicio para fortalecer el vinculo que tiene con su pareja, realizando un viaje. Busquen algún destino y compren los pasajes lo antes posible.
Riqueza: Intente tomarse enserio su economía, debería empezar a controlar sus gastos. Pague sus deudas personales e impuestos pendientes cuanto antes.
Bienestar: Sepa que debería aprender a cuidarse usted solo. De esta forma, podrá enfrentar cualquier desafío y aprender de las dificultades que atravesó.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.
Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.
Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.
Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 20 al 26 de octubre
- 2
Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Libra , según su personalidad
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 24 de octubre?
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 20 al 26 de octubre