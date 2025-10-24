Horóscopo de Libra de hoy: viernes 24 de octubre de 2025

Evite convertirse en su propio enemigo, deseché lo negativo que lo persigue. Aprenda a observar los aspectos positivos de su vida y construya un futuro mejor.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 24 de octubre

Amor: Tiempo propicio para fortalecer el vinculo que tiene con su pareja, realizando un viaje. Busquen algún destino y compren los pasajes lo antes posible.

Riqueza: Intente tomarse enserio su economía, debería empezar a controlar sus gastos. Pague sus deudas personales e impuestos pendientes cuanto antes.

Bienestar: Sepa que debería aprender a cuidarse usted solo. De esta forma, podrá enfrentar cualquier desafío y aprender de las dificultades que atravesó.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.

Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |