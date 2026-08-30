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LA NACION

Horóscopo de Libra domingo 30 de agosto: define tus prioridades

Las predicciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Libra sugieren: "aclara tus metas y profundiza en el amor", para avanzar con mayor seguridad

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra domingo 30 de agosto: define tus prioridades
Horóscopo de Libra domingo 30 de agosto: define tus prioridades

En este domingo 30 de agosto, los librianos se encuentran ante la oportunidad ideal para reorganizar su camino. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de esta jornada, es vital que no pierdas de vista tus objetivos personales, ya que tu determinación será la clave del éxito. En el terreno del amor, este es un momento propicio para evaluar cómo te relacionas con tu pareja, buscando siempre un diálogo más sano y profesional si fuera necesario. En cuanto al dinero, la prudencia debe ser tu guía; evita gastos imprevistos y mantente alerta a tus movimientos económicos. Finalmente, para alcanzar un estado de bienestar pleno, prioriza tu equilibrio anímico y aléjate de las energías negativas que suelen opacar tu horóscopo diario en el zodiaco.

No desvíe por ninguna razón su visión, de lo contrario, no podrá cumplir con los objetivos que se propuso para su vida. Si se lo propone, conseguirá todo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 30 de agosto

  • Amor: Verifique que es lo que debe cambiar para relacionarse mejor y de un modo más adecuado con su enamorado. Si no puede solo, busque en ayuda de un profesional.
  • Riqueza: Manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero, ya que podría surgir algunos gastos que no tenia planeados hacer.
  • Bienestar: Durante esta jornada, conserve su equilibrio anímico. Trate de aferrarse a los sentimientos optimistas e intente abandonar las cosas negativas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.

  • Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.
  • Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.
  • Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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