Horóscopo de Libra hoy viernes 2 de octubre: definí tus prioridades

Durante esta jornada del viernes 2 de octubre, los nacidos bajo el signo de Libra contarán con una notable capacidad para decidir con intuición y sensibilidad. De acuerdo a las predicciones y recomendaciones astrológicas para el horóscopo de hoy, será fundamental que logres distenderte, ya que el nerviosismo podría afectar tu bienestar físico. En el plano del amor, preparate para negociar los planes del fin de semana con tu pareja, mientras que en el terreno de la riqueza y el trabajo, se recomienda evitar las discusiones con personas negativas y enfocarte en proteger tu energía vital dentro del zodiaco.

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 2 de octubre

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante el día, sepa que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables por usted.

Amor: Sepa que podrá producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Dejen de mirar el pasado y busquen la felicidad.

Riqueza: Procure liberar su energía y dejar que las propuestas económicas surjan sin presión. Período optimo para ampliar su negocio, no permita que nadie lo detenga.

Bienestar: Intente disminuir la irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Procure llevar su vida con más tranquilidad y paciencia.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |