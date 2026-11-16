Horóscopo de Libra lunes 16 de noviembre: poné límites saludables

Este lunes 16 de noviembre, los nacidos bajo el signo de Libra se encontrarán con una energía más intensa de lo habitual, lo cual requiere que prestes atención a tu impulsividad para evitar roces innecesarios. Según las predicciones de hoy, en el ámbito del amor es fundamental que comuniques tu necesidad de espacio personal antes de que el exceso de afecto te abrume. En cuanto a tu dinero y riqueza, la clave estará en mantener la sensatez financiera para resolver cualquier obstáculo con solvencia. Finalmente, tus recomendaciones astrológicas para el bienestar sugieren incorporar una rutina de gimnasia hogareña; tu salud física y mental agradecerá este cambio de hábito que propone el horóscopo del zodíaco.

Serán días donde tenderá a ser más impulsivo y su personalidad estará más fuerte de lo normal. Trate de disminuirlo, de lo contrario, se peleará con todo el mundo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 16 de noviembre

Amor: Sepa que podría sentirse sofocado por su alma gemela a causa del exceso de cariño. Antes de pelearse con ella, manifiéstele que necesita tener su propio espacio.

Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.

Bienestar: Busque realizar alguna rutina de gimnasia que le agrade para hacer desde su casa, con el tiempo su cuerpo estará agradecido. Su salud mejorará rápido.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |