Cuándo es el Año Nuevo Chino 2027: el animal y su significado

El Año Nuevo Chino, también llamado Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, es la celebración más importante de China. El reinicio energético es clave para encarar un nuevo periodo que comenzará en los primeros días de febrero de 2027.

Una de las significativas diferencias del calendario occidental con el oriental es que este último se basa en un calendario lunisolar -el otro, en un calendario solar-, es decir la fecha indica tanto la fase de la luna, como de la época del año solar.

Se celebra un nuevo Año Chino: entérate cuándo es Jeff J Mitchell - Getty Images Europe

Esta celebración está marcada desde su inicio por un animal y los elementos específicos del zodíaco oriental que pueden influir en la vida de las personas, sea por decisiones personales, en sus relaciones de amistad y amorosas y en decisiones que pueden cambiar su rumbo de vida.

¿Cuándo es el Año Nuevo Chino 2027?

El Año Nuevo Chino 2027 tendrá su fecha de inicio el próximo 6 de febrero y se extenderá hasta el 25 de enero de 2028.

El año de La Cabra de Fuego

La determinación de su inicio se basa en la Luna nueva más cercana al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera del hemisferio norte, lo que suele situarlo entre el 21 de enero y el 21 de febrero. La festividad culmina 15 días después con el Festival de los Faroles.

¿Cuál es el animal y el elemento del Año Nuevo Chino 2027?

El 2027 estará regido por la energía de la Cabra de Fuego. El séptimo signo del ciclo zodiacal está marcado por la amabilidad, elegancia, imaginación y armonía.

Tal como indica la astróloga Susy Forte, La Cabra es soñadora y precisa de tiempo y espacio para explorar su interior y sentirse a gusto con su propio ser. Para ser feliz, la mente de la Cabra necesita ser libre para vagar por donde desee.

A partir de febrero comienza el Nuevo Año Chino Zhong Xueman - XinHua

Según la experta, la Cabra es el signo más delicado del horóscopo chino. La sensibilidad, fragilidad y la búsqueda constante de seguridad para sentirse importante y a gusto, llevan a este signo a buscar siempre estar en compañía.

Por otra parte, adora el mundo esotérico, la astrología y la parapsicología. Sentimental, emotiva, susceptible y reservada, presenta una necesidad imperiosa de autoprotección y su calidez se hace notar con su sola presencia.

¿Cómo saber cuál es mi signo del horóscopo chino?

A diferencia de la astrología occidental, el signo del horóscopo chino se define por el año de nacimiento y no por el mes. Cada animal se repite cada 12 años, y el ciclo completo del Zodíaco chino está compuesto por doce animales. Para conocer tu signo, simplemente identifica tu año de nacimiento en la siguiente lista:

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Búfalo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Conejo/Gato: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Perro: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Chancho: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

¿Cómo se determina el elemento de cada año?

El elemento asociado a cada año se define por la terminación de este. Aunque dos personas compartan el mismo signo animal, pueden tener elementos diferentes si no nacieron en períodos con la misma terminación de año. A continuación, los cinco elementos del horóscopo chino y sus terminaciones de año son:

Metal: años terminados en 0 o 1

Agua: años terminados en 2 o 3

Madera: años terminados en 4 o 5

Fuego: años terminados en 6 o 7

Tierra: años terminados en 8 o 9